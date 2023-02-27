На первую очередь строительства ледового дворца в Октябрьском направят 262 млн рублей

Республиканское управление капитального строительства на конкурсе 14 марта выберет подрядчика строительства первой очереди спортивно-оздоровительного комплекса «Ледовый дворец» на 800 мест в Октябрьском, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 262,1 млн руб. Финансирование работ проводится Фондом социальных целевых программ.

Кроме выполнения строительных работ, генподрядчик должен поставить станки для заточки коньков и ножей льдозаливочной машины, универсальное табло, кабину судьи, машину для заливки льда, пассажирский лифт и так далее.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте