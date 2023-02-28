Игра по стрессовому сценарию

На начало 2023 года финансовые организации Краснодарского края остаются под давлением, ожидая «низшую точку», через которую российская экономика должна пройти в ближайшем будущем. Эксперты не исключают новых шоков из-за усиления санкций, несмотря на то что ситуация сегодня оценивается как стабильная. Главными трендами нового года собеседники «ЭР» называют растущий интерес потребителей к альтернативным валютам и дальнейшую диджитализацию банков.



«Нельзя исключать новых шоков»

Несмотря на определенные позитивные моменты, с которыми закончился для российской экономики и банковского сектора 2022 год, риски в нынешнем году все еще остаются высокими, считает аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов. По его словам, нельзя исключать новых шоков, учитывая возможное дальнейшее усиление антироссийских санкций и напряженную геополитическую обстановку. Он также напомнил о прогнозе Банка России, согласно которому низшую точку российская экономика будет проходить именно в первом полугодии 2023 года.

«На этом фоне бизнес российских банков будет оставаться под определенным давлением. В частности, по оценкам ЦБ РФ, при реализации стрессового сценария, предполагающего сохранение жесткого санкционного режима, ухудшение кредитного качества заемщиков и стагфляцию в мировой экономике, отдельным российским финансовым организациям может потребоваться докапитализация в сумме до 0,7 трлн руб. до конца текущего года»,— отметил он, добавив, что банковский сектор, как ожидается, все же сохранит устойчивость и потенциал к кредитованию.

По мнению аналитика, в нынешнем году можно ожидать дальнейших сделок M&A (слияние и поглощение). В первую очередь это может коснуться иностранных банков, которых в России по-прежнему остается много. Господин Додонов считает, что они продолжат искать возможности по продаже своих российских активов, однако пока сложно прогнозировать, кто, что и кому продаст.

Впрочем, не все эксперты настроены столь тревожно. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что наиболее серьезные испытания для банковского сектора, когда был сильный отток капитала и банкам пришлось увеличивать резервы, остались в 2022 году. «В текущем году ожидается частичное восстановление финансовых показателей банков»,— прогнозирует он.

Игорь Додонов признает, что ситуация в банковском секторе действительно в значительной степени нормализовалась. Значимым фактором, свидетельствующим, что банки смогли достаточно уверенно пройти через острую фазу кризиса и вернулись к нормальной работе, он называет устойчивость их доходов от основных направлений деятельности.

«Так, чистый процентный и чистый комиссионный доходы российских банков в прошлом году, по данным ЦБ РФ, оказались выше, чем в благополучном 2021 году, и прогнозируемый в текущем году рост кредитных портфелей на фоне нормализации процентных ставок должен позволить им показать умеренный рост выручки. При этом стоимость риска должна будет сократиться, поскольку банки уже создали большой объем резервов в первой половине прошлого года»,— говорит аналитик «Финама».

В целом, по данным ФГ «Финам», при отсутствии каких-то новых сильных экономических или иных шоков чистая прибыль сектора по итогам 2023 года может составить 0,8–1 трлн руб.

Девалютизация и цифровизация

Одним из главных трендов 2023 года эксперты, опрошенные «ЭР», считают так называемую девалютизацию. Они прогнозируют снижение доли валютных кредитов и депозитов как у юридических лиц, так и у физических лиц в целом. В то же время участники банковского рынка говорят о появлении все большего количества предложений, связанных с альтернативными валютами — в первую очередь с юанями и дирхамами. Владимир Чернов полагает, что в 2023 году будут появляться возможности открытия вкладов и в других валютах так называемых «дружественных» стран.

Исполнительный вице-президент — управляющий по Южному региону Газпромбанка Сергей Селютин прогнозирует, что еще быстрее будет происходить изменение валют расчетов во внешней торговле в России, в том числе на юге РФ.

«До февраля 2022 года как в России, так и на юге РФ абсолютными лидерами среди иностранных валют для международных расчетов были доллары США и евро. Начиная с середины 2022 года и уже в 2023 году все большую популярность набирают международные расчеты в валютах дружественных стран, например, в казахстанских тенге, китайских юанях, дирхамах ОАЭ, индийских рупиях, турецких лирах и других национальных валютах стран-контрагентов»,— обращает внимание он.

Еще одним трендом 2023 года эксперты называют дальнейшую цифровизацию и диджитализацию. По мнению Владимира Чернова, активнее всего банки будут работать в направлении развития экосистем, разработки собственного программного обеспечения, борьбы с мошенничеством, а также широкого применения искусственного интеллекта и увеличения возможности использования продуктов банка онлайн.

«На фоне цифровой трансформации банков можно ожидать увеличения платежей по QR-кодам через Систему быстрых платежей, а также использования платежных стикеров вместо карт. Но в течение года, вероятно, могут появиться и новые продукты, предназначенные для замены используемых ранее. Создание экосистем с применением искусственного интеллекта может значительно изменить банковскую деятельность. Также ожидаю увеличения работ по кибербезопасности и противодействия мошенническим действиям»,— добавляет господин Чернов.

Игорь Додонов предполагает, что некоторые банки также могут начать оказывать услуги в сфере цифровых активов, а также напоминает, что ЦБ РФ в этом году должен завершить тестирование цифрового рубля. В то же время он предполагает, что какое-то значимое влияние этих направлений можно будет увидеть лишь через несколько лет.

Потребитель вытянет

В более традиционных для банковского сектора направлениях участники рынка не ожидают каких-либо значительных перемен, однако говорят скорее о положительных тенденциях.

Так, эксперты не ждут высокой доходности по депозитам по сравнению с прошлым годом, когда ставки по вкладам несколько месяцев превышали 20%. Директор филиала №8 банка «Центр-инвест» в Краснодаре Диана Липинская считает, что сохранение государственных программ поддержки ипотечного кредитования позволит сохранить темпы ипотечного кредитования. С ней согласен Владимир Чернов: он прогнозирует рост показателей в кредитовании в целом. Для этого есть две причины, отмечает он. Первая — снижение ставок по сравнению с 2022 годом, когда больше шести месяцев они были двузначными. Вторая — субсидирование льготных программ кредитования многих отраслей экономики со стороны государства, а также софинансирование большого количества государственных программ — в первую очередь в области импортозамещения.

Об этом же говорит Сергей Селютин. По его словам, одной из приоритетных задач для Газпромбанка, в том числе для краснодарского филиала, в этом году станет реализация сделок с участием государственно-частного партнерства. «В этом году мы особо внимательно сосредоточимся на сделках в государственно значимых и стратегических отраслях, проектах производства приоритетной для государства продукции: металлургия, нефтехимия, добыча ископаемых, транспорт, биржевые товары АПК, химическое производство и других»,— комментирует он.

Игорь Додонов полагает, что темпы роста корпоративного кредитования замедлятся на фоне дальнейшего снижения ВВП страны и слабой динамики инвестиций в основной капитал, но останутся на достаточно высоком уровне, в районе 10–11%.

«Я ожидаю некоторого ускорения роста розничных кредитных портфелей, чему будет способствовать улучшение динамики необеспеченного потребительского кредитования. Этот сегмент испытал наибольшее давление в прошлом году из-за роста кредитных ставок и значительного ужесточения требований банков к заемщикам. Ипотека в этом году также продолжит рост, но более скромными темпами в связи с мерами ЦБ РФ по некоторому «охлаждению» данного сегмента. Качество кредитных портфелей на фоне сложной ситуации в экономике, по всей вероятности, немного ухудшится, но останется на вполне контролируемом уровне»,— рассказал эксперт.

Алексей Белянин

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