Губернатор Петербурга Беглов назвал оптимальное место для размещения делового центра города

Власти Санкт-Петербурга раскрыли планы по формированию нового делового центра на северо-западе города. Его начнут возводить вокруг небоскреба «Лахта Центр», рассказал в интервью «Деловому Петербургу» губернатор Александр Беглов.

С его слов, за счет создания нового делового центра импульс развития получит весь север города. В настоящее время главным вопросом Смольный считает вопрос обеспечения «Лахта Центра» доступностью в условиях повышенного дорожного трафика. Губернатор упомянул, что за счет городского бюджета уже построены два виадука для подключения делового квартала к улично-дорожной сети города. Также строится ж/д станция «Новая Лахта» и подземный переход.

«С появлением «Лахта Центра» споры о месте петербургского Сити можно считать законченными. "Газпром" озвучил масштабные планы по развитию территории вокруг "Лахта Центра". Часть этих планов, прежде всего строительство новых башен, требует необходимой проработки в соответствии с нормами законодательства, выполнения всех надлежащих процедур. Но оптимальный вариант для размещения делового центра Петербурга — и по затратам для города, и по архитектуре, и по транспортной доступности — рядом с «Лахта Центром»,— заявил Александр Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Лахта центр» и «Газпром Арену» в Петербурге свяжут роликовыми и велодорожками.

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