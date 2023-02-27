Свердловские суды стали реже отправлять в СИЗО обвиняемых в уголовных преступлениях

В 2022 году суды Свердловской области на 3,6% реже заключали под стражу подозреваемых и обвиняемых по уголовным статьям. Об этом на пресс-конференции заместитель председателя Свердловского областного суда Евгений Шумков. При этом количество ходатайств следствия об избрании такой меры пресечения оставалось на уровне 2021 года.

Напомним, в прошлом году судами региона было завершено более 25 тыс. уголовных дел. Треть из них касалась краж. Также часто возбуждались дела за нарушение правил эксплуатации транспортных средств и незаконный оборот наркотиков. Около половины преступлений совершалась лицами, имеющими непогашенную или неснятую судимость.

В середине февраля в ходе ежегодного совещания судей президент Владимир Путин призвал чаще избрать для фигурантов уголовных дел по экономическим статьям меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества. Например, внесение залога или домашний арест. По мнению президента, это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте