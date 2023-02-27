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Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Новосибирской области

В Тогучинском районе Новосибирской области произошла авария, в которой погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

По предварительной информации, ДТП случилось в 8:50 на 89 км трассы К-19Р. Водитель Honda Accord выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку, следовавшую из Кемерова в город Обь.

В результате столкновения от полученных травм скончалась 30-летняя пассажирка Honda Accord, Травмированы были также водители обоих автомобилей. В момент аварии в салоне микроавтобуса находились семь пассажиров, в лечебное учреждение за медицинской помощью обратились четверо их них. В ГИБДД уточнили, что движение на трассе восстановлено в оба направления.

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Илья Николаев

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