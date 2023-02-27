Владелец сети «Вкусно и точка» и «Мираторг» создали компанию по переработке картофеля

Компания бизнесмена Александра Говора – владельца сети ресторанов «Вкусно и точка» - АО «ГК Плюс Менеджмент» - совместно с агрохолдингом «Мираторг» создали предприятие ООО «Гранд Фрайз» по переработке и консервированию картофеля, сообщил «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Компания была зарегистрирована 22 февраля в Орловской области. Согласно классификатору видов экономической деятельности, она будет заниматься переработкой и консервированием картофеля, а также производством крахмала и крахмалосодержащих продуктов. Уставный капитал компании составляет 10 млн руб. Генеральным директором ООО назначен Константин Агафонов.

По данным ЕГРЮЛ, Александр Говор зарегистрировал АО «ГК Плюс Менеджмент» в начале февраля 2023 года. Уставный капитал составил 1 млн руб.

В декабре 2022 года «Ъ» писал, что «Мираторг» планирует строительство завода по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек. Мощность завода должна составить не менее 90 тыс. т в год. Предполагалось, что проект будет реализован в одном из регионов центральной России, где именно, не уточняется. Ввести завод в эксплуатацию планируется в конце 2024 года.

Кузбасский бизнесмен Александр Говор зарегистрировал АО «Вкусно и точка» (АО «ВИТ»), став его единственным собственником, в июле 2022 года.

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Лолита Белова