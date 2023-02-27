Семья совладельца «Океанрыбфлота» приобрела долю в кубанской винодельческой компании

Екатерина Пономарева, по данным «Ъ», супруга совладельца рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Валерия Пономарева, получила 50% доли в УК винодельческой фирмы «Ордо» из Крымского района. Об этом сообщает издание со ссылкой на сведения ЕГРЮЛ.

Компания занимается выращиванием винограда премиальных сортов и планирует развивать производство вина. Общая площадь виноградников и других земель «Ордо» составляет 174 га. В настоящее время организация планирует построить винодельню, выпускающую 1,5 млн бутылок в год. Запуск производства намечен на 2025 год.

Изменения в сведения ЕГРЮЛ были внесены 8 февраля текущего года. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ордо» было зарегистрировано в 2020 году в Крымске. Основным видом деятельности предприятия является выращивание винограда. Помимо Екатерины Пономаревой совладельцами фирмы в равных долях (по 25%) являются Иван Соловьев и ООО «Инвент», принадлежащее Алексею Измайлову. В 2021 году выручка от продаж предприятия составила 30 тыс. руб., убытки — 9,6 млн руб.

Анастасия Донскова

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