Глава Госсовета Крыма призвал проработать вопрос освобождения осужденных, участвующих в спецоперации

В Крыму предложили проработать на законодательном уровне вопросы отсрочки от наказания и освобождения заключенных, готовых участвовать в специальной военной операции. С такой идеей выступил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Нам стоит вынести на обсуждение и проработать вопрос отсрочки от наказания с перспективой освобождения тех осужденных, кто решит загладить свою вину, встав на защиту нашей страны»,— заявил «РИА Новости» господин Константинов.

Ранее, по данным телеканала RT, из зоны боевых действий вернулись более сотни бывших заключенных, служивших в ЧВК «Вагнер». В Кремле не подтверждали, но и не опровергали эту информацию.

Александр Дремлюгин, Симферополь