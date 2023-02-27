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Коммерсантъ FM
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У ароматов Gucci Guilty новые лица

A$AP Rocky, Джулия Гарнер и Эллиот Пейдж станут главными действующими лицами рекламной кампании ароматов Gucci Guilty, мировой запуск которых ожидается 1 марта. Основной идеей, воплотить которую было доверено фотографу Глену Лачфорду, стало «олицетворение оды самопринятия, дружбы и любви во всех ее формах через историю нежности, воображения и любопытства», — говорится в заявлении, выпущенном маркой. Ранее ароматы Gucci Guilty представляли Майли Сайрус, Гарри Стайлс, Флоренс Уэлч, Лана дель Рей и Джаред Лето.

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A$AP Rocky

A$AP Rocky

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Джулия Гарнер

Джулия Гарнер

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Фото: Stefanie Keenan / Getty Images for LACMA

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A$AP Rocky

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Джулия Гарнер

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Фото: Stefanie Keenan / Getty Images for LACMA

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