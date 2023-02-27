У ароматов Gucci Guilty новые лица

A$AP Rocky, Джулия Гарнер и Эллиот Пейдж станут главными действующими лицами рекламной кампании ароматов Gucci Guilty, мировой запуск которых ожидается 1 марта. Основной идеей, воплотить которую было доверено фотографу Глену Лачфорду, стало «олицетворение оды самопринятия, дружбы и любви во всех ее формах через историю нежности, воображения и любопытства», — говорится в заявлении, выпущенном маркой. Ранее ароматы Gucci Guilty представляли Майли Сайрус, Гарри Стайлс, Флоренс Уэлч, Лана дель Рей и Джаред Лето.
1 / 3