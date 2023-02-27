Екатеринбуржцы высказали замечания по строительству 30-этажной гостиницы в центре города

В Екатеринбурге подвели итоги общественных обсуждений, касающихся административно-гостиничного комплекса «Радиус-2. Напомним, 30-этажный объект хотят построить в границах улиц Малышева — 8 Марта — Радищева — Вайнера до 2028 года.

Согласно материалам, опубликованным на сайте мэрии, участие в общественных обсуждениях приняли 37 человек, часть из них выступила против реализации проекта. «Считаем строительство 30-и этажного здания, не обеспеченного парковочными местами, в центре города, ненужным формированием доминанты в историческом центре. Ухудшится транспортная обстановка, что затруднит проезд к существующим административным и жилым зданиям», — поступило замечание от трех участников.

25 поддержали проект: «Развитие рассматриваемой территории в целом улучшит облик города, а благоустройство территории сформирует комфортную городскую среду». Также участников беспокоила нагрузка на ливневку, организация въездов и выездов. В итоге администрация учла только одно предложение, где участники поддержали будущий проект.

Напомним, на данной территории планируют разместить гостиницу на 395 номеров с подземным паркингом вместимостью 39 машиномест. Гостиница будет рассчитана на 500 проживающих, работать в ней будут 50 человек. Общая площадь 30-этажного здания составит 26,5 тыс. кв. м. Заказчиком проекта выступала компания «Регент», принадлежащая Александру Трунтаеву (деловой партнер известного хоккеиста Павла Дацюка).

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