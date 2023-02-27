«Курганмашзавод» попал под санкции Австралии

ПАО «Курганмашзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех»), который производит боевые машины пехоты, попал в новый санкционный список Австралии. Перечень опубликован на сайте Министерства иностранных дел Австралии.

Всего туда 90 физических лиц 40 компаний. Среди них губернатор Челябинской области Алексей Текслер и АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), которое работает в Миассе Челябинской области.

Также Австралия ввела санкции против концерна «Калашников», ПАО «Туполев», «Лукойла», патриарха Кирилла, гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста, ряда федеральных министров и губернаторов.