У тутаевских охотников изъяли охотхозяйство после расстрела лосей

Тутаевское охотхозяйство перешло в непосредственное управление Ярославского областного общества охотников и рыболовов. Такое решение принял совет общества на заседании 21 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Решение принято в связи с незаконным отстрелом 20 лосей московскими охотниками 23 декабря 2022 года, по факту чего возбуждено и расследуется уголовное дело. Ранее Тутаевское охотхозяйство находилось в управлении местного отделения общества охотников, которое является отдельным юридическим лицом. Именно его председатель Василий Баранов был организатором декабрьской охоты.

Изъять охотхозяйство предложил в письме губернатору Михаилу Евраеву министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Между тем сами тутаевские охотники возражали против этого в письме к губернатору. Совет общества успокаивает их, заверяя, что «ничего не изменится».

«Спешим успокоить членов организации, включая членов Тутаевского отделения и других охотников, для тех, кто ведет правильную охоту с соблюдением норм и правил охоты — ничего не изменяется. Разрешения в Тутаевское охотхозяйство на птицу и пушных животных можно будет приобретать как в офисе Яроблохотрыболовобщества, так и в офисе Тутаевского отделения»,— говорится в заявлении Яроблохотрыболовобщества.

Кроме того, региональное общество своим решением ввело должность охотоведа-ревизора «для обеспечения постоянного контроля за деятельностью местных отделений».