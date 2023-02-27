Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У тутаевских охотников изъяли охотхозяйство после расстрела лосей

Тутаевское охотхозяйство перешло в непосредственное управление Ярославского областного общества охотников и рыболовов. Такое решение принял совет общества на заседании 21 февраля.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Решение принято в связи с незаконным отстрелом 20 лосей московскими охотниками 23 декабря 2022 года, по факту чего возбуждено и расследуется уголовное дело. Ранее Тутаевское охотхозяйство находилось в управлении местного отделения общества охотников, которое является отдельным юридическим лицом. Именно его председатель Василий Баранов был организатором декабрьской охоты.

Изъять охотхозяйство предложил в письме губернатору Михаилу Евраеву министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Между тем сами тутаевские охотники возражали против этого в письме к губернатору. Совет общества успокаивает их, заверяя, что «ничего не изменится».

«Спешим успокоить членов организации, включая членов Тутаевского отделения и других охотников, для тех, кто ведет правильную охоту с соблюдением норм и правил охоты — ничего не изменяется. Разрешения в Тутаевское охотхозяйство на птицу и пушных животных можно будет приобретать как в офисе Яроблохотрыболовобщества, так и в офисе Тутаевского отделения»,— говорится в заявлении Яроблохотрыболовобщества.

Кроме того, региональное общество своим решением ввело должность охотоведа-ревизора «для обеспечения постоянного контроля за деятельностью местных отделений».

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...