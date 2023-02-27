3-летняя девочка и двое женщин пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Удмуртии

26 февраля около 15:30 на участке трассы между Воткинском и Чайковским в Удмуртии произошла дорожная авария, в которой пострадала 3-летняя девочка. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 36-летняя женщина за рулем Chevrolet Aveo не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Granta, Datsun и Ford Focus.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по республике Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по республике

В результате дорожного происшествия пострадала водитель Chevrolet, а также ее пассажиры — 63-летняя женщина и трехлетняя девочка. Ребенок находилась в автомобиле без детского удерживающего устройства. По факту аварии проводится проверка.