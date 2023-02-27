Более 1 тысячи сотрудников алтайского шинного комбината вывели на работу после простоя

Шинный комбинат в Алтайском крае спустя два месяца после пожара вывел сотрудников из простоя, сообщило минпромэнерго региона. Всего к работе приступили более 1 тыс. человек.

Таким образом на производстве в настоящее время трудится более 2,7 тысяч человек. «Предприятием запущено в работу пять резиносмесителей из числа пострадавших при пожаре в дополнение к двум, которые работали в другом цехе. Также предприятием организовано получение резиновой смеси с других заводов страны. С учетом этого, в марте-апреле 2023 года планируется выйти на объемы производства на уровне 2022 года», - говорится в сообщении ведомства.

Государственные оборонные заказы, запланированные на февраль 2023 года, ООО «Нортек» и ООО «ЯШЗ Авиа» на сегодняшний день выполнены в полном объеме, подчеркнули в министерстве.

Возгорание на предприятии произошло в декабре 2022 года, огнем была повреждена площадь около 1 тыс. кв. м. Из-за повреждения производственного цеха и оборудования часть коллектива была вынуждена взять паузу. В период простоя сотрудникам выплачивали 2/3 заработной платы.

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Лолита Белова