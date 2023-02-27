В Минтрансе допустили сокращение авиаперевозок в Китай на 60–70%

Пассажирские авиаперевозки из России в Китай могут сократиться на 60–70% относительно допандемийного уровня из-за проблем с регистрацией российских самолетов. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст письма замглавы Минтранса Валентина Иванова. Письмо было адресовано президенту «Опоры России» Александру Калинину.

В 2019 году Китай входил в список десяти наиболее популярных среди российских авиакомпаний направлений. За тот год на рейсах между странами российские авиакомпании перевезли около 3 млн человек. Валентин Иванов ожидает, что в 2023 году пассажиропоток сократится до 0,9–1,2 млн человек.

Причиной снижения объема пассажирских авиаперевозок между Россией и Китаем, по словам господина Иванова, стало отсутствие гарантий от китайской стороны о том, что российские самолеты не будут задерживаться по требованию третьих стран в связи с санкционными ограничениями. Кроме того, в Китае запрещены полеты самолетов с двойной регистрацией — одновременно в России, на Бермудах или в Ирландии, объяснил господин Иванов.

В то же время вице-президент «Опоры России» Глеб Киндер считает, что при наличии доступного авиасообщения, в частности из российских регионов, пассажиропоток между странами может составить 5 млн человек. В настоящее время полеты в Китай осуществляются в основном из Москвы и ряда городов Дальнего Востока и Сибири.

Ранее представители российских авиакомпаний сообщили о трудностях при полетах в Китай, связанных с нехваткой самолетов. 170 лайнеров из совокупного авиапарка находятся под санкциями США, еще около 500 не исключены из бермудского реестра. Кроме того, за те годы, пока Китай был закрыт для иностранных туристов из-за ковидных ограничений, российские авиакомпании потеряли исторические слоты в расписании рейсов на прилет и вылет.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Авиакомпании озадачились полетами в Китай».

Милена Костерева