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Задержан нижегородец, стрелявший в сторону судебного пристава

Жителя Нижнего Новгорода задержали после того, как он выстрелил из пневматического пистолета в сторону судебного пристава, сообщили в региональном управлении СУ СК. 41-летнего нижегородца будут судить за угрозу применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Инцидент случился утром 20 февраля. Младший судебный пристав приехал в дом к должнику на улице Полевой, чтобы увезти мужчину в районный отдел. Нижегородец отказался ехать, достал пневматический пистолет и выстрелил в сторону пристава, но попал в стену.

На место прибыли сотрудники полиции, они задержали должника. Стрелявшему грозит до пяти лет лишения свободы.

Анастасия Еремина

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