Заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю выросла на 28%

За минувшую неделю в регионах Черноземья было выявлено 4 973 новых случая коронавируса (неделей ранее — 3 899; рост на 28%). Это следует из данных федерального оперштаба. Общее число заболевших в макрорегионе с начала 2020 года достигло 1 252 748.

Выздоровело за неделю 4 190 человек (всего 1 223 102), умерло четыре (2 338):

в Белгородской области 738 заболевших за неделю (всего 167 494), 748 выздоровевших (164 127), умерших нет (2 334);

в Воронежской области 2 468 заболевших (476 617), 1 820 выздоровевших (466 761), один умерший (8 620);

в Курской области 396 заболевших (151 797), 295 выздоровевших (148 562), умерших нет (2 540);

в Липецкой области 520 заболевших (178 385), 668 выздоровевших (173 764), один умерший (3 955);

в Орловской области 333 заболевших (136 333), 253 выздоровевших (133 793), умерших нет (1 980);

в Тамбовской области 518 заболевших (139 692), 406 выздоровевших (139 580), два умерших (2 528).

В целом в России с начала 2020 года по утро 27 февраля 2023-го было выявлено 22 262 717 случаев коронавируса. Выздоровело 21 600 487 человек, умерло 396 065.

О динамике смертности от заболевания в 2022 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин