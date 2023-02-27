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Коммерсантъ FM
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Во «Вкусно — и точка» появился аналог бигмака

Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» ввела в ассортимент аналог бургера бигмак. Он получил название бигхит и доступен для заказа с сегодняшнего дня, 27 февраля, в том числе через приложение.

В меню сети ввели две позиции — бигхит с двумя котлетами и двойной бигхит с четырьмя. Их рецептура разрабатывалась с осени 2022 года, добавили в компании, которую цитирует ТАСС.

Американская сеть McDonald's в мае 2022 года объявила об уходе с российского рынка. Активы компании купил предприниматель Александр Говор, управлявший 25 ресторанами McDonald's в Сибири по франшизе. Сеть в РФ переименовали во «Вкусно — и точка», ее первые рестораны в стране открылись 12 июня.

О том, как разрабатывали меню сети, читайте в материале «Ъ FM» «"Биг Мак" подстроится под вкус».

Лаура Кеффер

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