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обновлено 10:13

В апрельских довыборах в Прикамье примут участие представители пяти политических партий

В Пермском крае завершился прием документов на выдвижение кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований на дополнительных выборах 23 апреля 2023 года. Об этом сообщает краевой избирком.

В муниципальных выборах выдвинули кандидатов пять политических партий: «Единая Россия» (четыре кандидата), ЛДПР (четыре кандидата), КПРФ (два кандидата), «Справедливая Россия» (четыре кандидата), «Партия социальной защиты» (один кандидат).

В Думу Осинского городского округа Пермского края по одномандатным избирательным округам №9 и №10 выдвинуто по пять кандидатов, в Думу Добрянского городского округа по одномандатному избирательному округу №19 — четыре, в Думу Чусовского городского округа Пермского края по одномандатному избирательному округу №15 — шесть кандидатов.

Сдача кандидатами документов на регистрацию продлится до 8 марта, а процесс регистрации после проведения всех необходимых проверок сведений, документов и подписных листов, представленных кандидатами, завершится 17 марта.

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