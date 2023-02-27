В состав экспертного совета ОЭЗ «Пермь» вошли 13 человек

Краевой минпромторг сформировал экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь». Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.

Согласно документу, в состав совета вошли вице-премьер краевого правительства, глава минпромторга Алексей Чибисов, первый замглавы краевого минпромторга Елена Дегтярева, заместитель руководителя краевого УФНС Любовь Батуева, президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов, директор Пермского филиала НИУ ВШЭ Галина Володина, начальник управления промышленности департамента экономики администрации Перми Ирина Пименова, директор фонда «Региональный центр инжиниринга» Михаил Пономарев, замдиректора департамента Минэкономразвития РФ Владимир Пятых, директор регионального фонда развития промышленности Пермского края Александр Семынин, глава краевого минэкономразвития Эдуард Соснин, гендиректор Агентства инвестиционного развития края Яна Фурман, глава администрации Пермского муниципального округа Владимир Цветов и гендиректор АО «Управляющая компания “ОЭЗ Пермь”» Илья Шулькин.

ОЭЗ «Пермь» была создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Резиденты ОЭЗ смогут получить льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль (0% в течение первых пяти налоговых периодов, 5% с пятого по десятый и 13,5% по истечении десяти периодов). Предполагается также их освобождение от части транспортного налога.

Сегодня же стало известно, что краевые власти одобрили первые пять проектов производств в ОЭЗ «Пермь». Объем инвестиций составит порядка 58,7 млрд руб., планируется создание 2,5 тысячи рабочих мест. Резидентами ОЭЗ станут «ОДК-Пермские моторы», компания «Форпласт»,«Пермская судоверфь», «Осенцовский сталепрокатный завод» и компания по производству пластмассовых изделий «Стелла групп».

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин, ОДК-Пермские моторы» планирует строительство производственного комплекса по серийному изготовлению авиадвигателей ПД-8, ПД-14 и ПС-90А. Компания «Форпласт» организует новое производство полиэтиленовых восков. «Пермская судоверфь» модернизирует производство речных и морских судов, металлоконструкций, остановочных и причальных комплексов. «Осенцовский сталепрокатный завод» построит металлургический завод по производству арматуры для застройщиков из Прикамья и других регионов России. Компания по производству пластмассовых изделий «Стелла групп» создаст производство экологически чистых изделий из ПВХ - стеновых и потолочных панелей, вагонки, профилей и плинтусов.