Глава администрации сообщил о погибшем и четырех пострадавших в результате ударов по Хмельницкому

В результате ударов по городу Хмельницкий на западе Украины ночью погиб один человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил в Telegram глава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий. По его словам, пострадали гражданские дома, до сих пор продолжается тушение пожаров. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин уточнил, что погибший — спасатель ГСЧС. Мэр заявил, что обстрел осуществлялся с помощью БПЛА.

Сегодня, 27 февраля, в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины с утра была объявлена воздушная тревога. Позднее предупреждение распространили на всю территорию страны, в том числе на Хмельницкую область. О пострадавших и повреждениях пока не сообщалось.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».