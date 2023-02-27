На Кубани на развитие туризма направят 155 млн рублей

На Кубани в 20 новых проектов по развитию туризма вложат 155 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Средства направят на обустройство пляжей, развитие туристических маршрутов, ремонт и обновление номерного фонда средств размещения.

«Для этого из краевого бюджета будут выделены субсидии на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на реновацию. Такие меры позволят обеспечить отдыхающих качественными и комфортными средствами размещения»,— отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

В частности, поддержку получит национальный туристический маршрут «Винные дороги Краснодарского края», включающий 20 виноделен, более 100 гостиниц, ресторанов и античных локаций. К началу нового летнего сезона в крае оборудуют 13 автокемпингов и 14 пляжных территорий.

Анастасия Донскова

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