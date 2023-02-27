Территорию возле аэропорта Новокузнецка планируется развивать как транспортно-производственный хаб

Прилегающую к аэропорту Новокузнецка территорию площадью в 1 тыс. га предполагается развивать как «транспортный и производственный хаб». Планы расширения города глава Новокузнецка Сергей Кузнецов представил министру экономического развития России Максиму Решетникову, находящемуся в Кузбассе с рабочей поездкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам мэра на этой площадке предполагается размещение производства запчастей и комплектующих для машин и оборудования кузбасских предприятий металлургии, угледобычи, «торговых центров по реализации снегоходов и квадрациклов, гостиниц, экспо-центров и всего прочего подобного». Председатель правительства Кузбасса Илья Середюк добавил, что эти планы строятся в расчете также на то, что Новокузнецк имеет статус территории опережающего социально-экономического развития. «В принципе, идея правильная», - сказал Максим Решетников.

О планах сделать территорию новокузнецкого аэропорта районом Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил в мае прошлого года, сообщив, что совместно с компанией «Русал» предусмотрено подготовить «мастер-план по развитию этого нового района города». При этом предусмотрены «экспо-центр, гостиницы, торговые центры, прокаты автомобилей и горнолыжного снаряжения для посещения Шерегеша, симпозиумный зал, жилье для работников этих объектов и пилотов». В июне 2022 года городской совет народных депутатов Новокузнецк направил инициативу по расширению границ города за счет присоединения к нему 1647 га (20 га из Загорского поселения Новокузнецкого района и 1627 га из Прокопьевского муниципального округа).

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Игорь Лавренков, Кемерово