Ейские власти попросили жителей сохранять спокойствие после звука «взрыва»

Глава Ейского района Роман Бублик заявил, что громкий звук в небе над Ейском, который жители города назвали «взрывом», является сверхзвуковым хлопком. Об этом глава района сообщил в Telegram.

«Прошу вас соблюдать спокойствие! По социальным сетям прошла волна обсуждений "звуков взрыва", который напугал многих. По информации от представителей силовых структур, это был сверхзвуковой хлопок. В нашем районе все спокойно»,— говорится в сообщении.

О произошедшем жители Ейска и нескольких населенных пунктов сообщили в соцсетях.

Анастасия Донскова

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