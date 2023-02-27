В клубном доме у ЦУМа планируется открыть ресторан и две кофейни

ГК «ПМД» продает в своем строящемся доме на ул. Петропавловской, 52, помещения под ресторан и две кофейни. Как указано в объявлениях на сайте Аvito.ru, все три помещения находятся на первом этаже ЖК «Grand House». Площадь под ресторан в 169,9 кв. м стоит 42,4 млн руб., имеет отдельный вход, погрузочную зону в паркинге и место под вывеску. Помещения под кофейни площадью 124 кв. м и 121 кв. м девелопер оценил в 35,3 и 34,6 млн руб. соответственно. В ГК «ПМД» подтвердили, что три коммерческих помещения в «Grand House», расположенные со стороны ул. Петропавловской, запроектированы в соответствии с нормами для заведений общественного питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПМД Фото: ПМД

Напомним, ПМД получила разрешение на возведение ЖК на ул. Петропавловской, 52, в ноябре 2021 года. В комплексе разместятся 88 квартир площадью 7,4 тыс. кв. м (площадь квартир с балконами). Еще 1 тыс. кв. м коммерческих площадей запроектированы для размещения офисов, ресторанов и кофеен. Завершить возведение «Grand House» девелопер намеревается в конце 2023 года.