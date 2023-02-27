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«Метроэлектротранс» потратит 642 млн рублей на покупку 25 современных троллейбусов

Компания «Метроэлектротранс» приобретет 25 современных троллейбусов для Казани за 642 млн руб. Тендер об этом опубликован на портале госзакупок.

Как указывается в техзадании, это должны быть низколольные троллейбусы 2023 года выпуска, их вместимость должна составлять не менее 90 человек, а количество сидячих мест — 34. Кроме того, в салоне должны быть 14 USB-разъемы для зарядки гаджетов.

Средняя цена такого троллейбуса составляет 24,8 млн руб., а срок его эксплуатации — десять лет.

Средства на закупку троллейбуса выделят из собственных денег МУП «Метроэлектротранс». Первые три транспортных средства поставят в июне, восемь — в июле, а остальные — в августе.

"Ъ-Казань"

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