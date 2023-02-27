«Сибирь» сыграет с «Авангардом» в первом раунде Кубка Гагарина

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина «Сибирь» из Новосибирска сыграет с омским «Авангардом». По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» занял третье место в Восточной конференции, набрав 86 очков. «Сибирь» стала шестой с 83 очками. Первые два матча пройдут 2 и 4 марта в Омске, 6 и 8 марта — в Новосибирске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Если потребуется, команды проведут еще несколько встреч, которые намечены на 10, 12 и 14 марта. Согласно регламента, серия проводятся до четырех побед, первые два матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой проходят на полях команд, имеющих более высокий номер «посева».

В нынешнем чемпионате КХЛ клубы встречались четырежды. Дважды были сильнее новосибирцы (3:1 и 3:2) и столько же омичи (3:2 и 2:1).

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Илья Николаев