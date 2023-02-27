Пермская сборная прошла в четвертьфинал Высшей лиги КВН

Пермская сборная «Без вариантов» заняла первое место во второй игре 1/8 финала Высшей лиги КВН, набрав 10,9 балла. Об этом сообщается в группе «Чемпионат КВН Прикамья» в соцсети «ВКонтакте». Таким образом, команда прошла в 1/4 финала.

Команда «Без вариантов» была образована в Перми в 2016 году. Два года сборная играла в школьной лиге, в 2018-м — в студенческой, с 2019 года — в Пермской официальной лиге, а в этом году прошла в Высшую лигу. По информации на официальном сайте Международного союза КВН, сейчас в состав команды входят педагог театральной студии, графический дизайнер, учитель английского языка, ученица 11-го класса, студент, студент — автор и редактор, а также студент — ведущий мероприятий и блогер.