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Коммерсантъ FM
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Путин в поздравлении с Днем Сил спецопераций поблагодарил военных за выучку мобилизованных

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником. В своем поздравлении глава государства поблагодарил военных ССО за обеспечение боевого слаживания и «качественную выучку граждан», призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля.

«Грамотное владение самыми современными видами вооружения и военной техники, ваш боевой опыт позволили сформировать свою уникальную школу воинского мастерства, в основе которой — героические традиции нашего спецназа»,— отметил президент.

26 февраля 2015 года Владимир Путин подписал указ, которым учредил День сил специальных операций. В тексте указа об установлении праздничной даты ее обоснование отсутствует. При этом года назад — 27 февраля 2014 года — вооруженные люди без опознавательных знаков захватили административные здания и стратегические объекты в Крыму. В апреле 2014 года президент признал, что это были российские военнослужащие.

Подробнее — в материале «Ъ» «У "вежливых людей" появился профессиональный праздник».

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