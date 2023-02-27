Прирост COVID-19 в Саратовской области опустился ниже 300 случаев в сутки

В Саратовской области зарегистрировано 294 новых случая COVID-19, два из них сопровождаются пневмонией, остальные – ОРВИ. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

Общее количество официально подтвержденных с начала пандемии случав коронавируса составляет 311118, выздоровлением завершились 303139 из них, в том числе 388 – за прошедшие сутки.

Наибольший прирост зафиксирован в Саратове (129 случаев), Энгельсском (44), Балаковском (43), Балашовском (20) и Ершовском (10) районах.

Среди новых пациентов 24 ребенка в возрасте до 17 лет и 84 взрослых 50-64 лет.

Марина Ковалева