Стоимость огурцов в Удмуртии снизилась на 11,7% за неделю

В Удмуртии в период с 14 по 20 февраля изменились цены на ряд продуктов. Так, по данным Удмуртстата, стоимость картофеля и репчатого лука выросла на 3,1%, мясных консервов для детского питания — 2,8%. Питьевое стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности стало дороже на 2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Огурцы свежие подешевели на 11,7%, вермишель — 5,2%, творог — 3,1%. Стала дешевле на 2,5% колбаса полукопченая и варено-копченая, а колбаса вареная и свежая белокочанная капуста снизились в цене на 2,3%.

Из непродовольственных товаров первой необходимости зубная паста подорожала на 4,1%, спички и туалетное мыло — на 3,9%. При этом снизилась цена на стиральный порошок на 1,7%.

Среди услуг повысилась стоимость пребывания в доме отдыха, пансионате на 3,3%. Кроме того, зарегистрировано повышение цен на 2,6% на полете в самолете в салоне экономического класса.