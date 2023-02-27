22-летний житель Башкирии подозревается в двойном убийстве и смертельном ДТП

Альшеевский межрайонный следственный отдел возбудил в отношении 22-летнего жителя Башкирии уголовное дело по подозрению в убийстве двух и более человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР по республике. Кроме того, отдел МВД России по Альшеевскому району возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Прокуратура республики проверяет обстоятельства нахождения несовершеннолетней на улице в темное время суток, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным «Ъ-Уфа», подозреваемый — Тимур Субханкулов.

По материалам дела, вечером 24 февраля в селе Киргиз-Мияки подозреваемый выследил свою бывшую 16-летнюю девушку и ее нового 20-летнего парня и из ревности нанес им по несколько ножевых ранений. В момент нападения парень находился в своем автомобиле, а девушка — недалеко от него. От полученных ранений они скончались. После совершения убийства подозреваемый на своем автомобиле ВАЗ 2114 направился в Уфу. Вскоре машину заметили сотрудники ГИБДД по Альшеевскому району, которым была передана ориентировка на подозреваемого.

Увидев автомобиль полиции, молодой человек попытался скрыться, но, выехав на встречную полосу, столкнулся с Lada Granta. В результате ДТП погиб водитель Lada Granta. Подозреваемый с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

Майя Иванова

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