Директора саратовского ООО будут судить за 27 эпизодов фальсификации доказательств

В Саратове завершено расследование уголовного дела по обвинению директора ООО в совершении 27 эпизодов, предусмотренных ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по административному делу).

По данным СУ СК, с августа по ноябрь 2021 года директор организации, работающей в сфере вычислительной техники и информационных технологий, сфальсифицировал жалобы с просьбой отменить решения о привлечении ООО к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и предоставил жалобы с иными сфальсифицированными документами в государственную организацию.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Марина Ковалева