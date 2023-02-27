Ввод жилья в Челябинской области вырос на 20,7%

В январе в Челябинской области построили 402,6 тыс. кв. м жилья. Это на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает контрольно-счетная палата (КСП) региона.

Среди муниципалитетов ощутимее всего ввод жилья в январе увеличился в Брединском и Саткинском районах — более чем в девять раз. Следом идут Октябрьский район — в 3,3 раза, Копейск (3,2 раза) и Кыштым (2,7 раза).

Снизился ввод жилья в Златоусте (-76%), Карабаше (-75,4%), Нязепетровском (-69,1%) и Верхнеуральском районах (-56,4%), и в Южноуральске (-60,3%).