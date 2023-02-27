«Сибстекло» увеличило в 2022 году выпуск продукции на 15 %

Новосибирский производитель стеклотары – ООО «Сибирское стекло» (входит в РАТМ Холдинг) – в 2022 году увеличил выпуск продукции на 15% – до 237 тыс. тонн (до 816,4 млн стеклоизделий). При этом компания увеличила до 74,2% долю облегченной бутылки – в 2021 году предприятие выпустило 514,5 млн ед. такой тары, в 2022 – 606 млн.

Ранее «Ъ» сообщал, что за 12 месяцев по ноябрь 2022 года оборот всех газированных напитков снизился на 1,8% в объеме и вырос на 15,9% в деньгах. В результате доля напитков без сахара на рынке сократилась примерно до 8,5%.

ООО «Сибстекло» - крупнейший производитель стеклотары за Уралом, специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла. В 2021 году завод получил выручку в размере 5 млрд руб., чистая прибыль составила 250,5 млн руб.

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Оксана Павлова