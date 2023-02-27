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обновлено 09:01

Депутат Госдумы от Прикамья посетил соревнования водителей Гаража особого назначения

Депутат Госдумы РФ от Пермского края Роман Водянов посетил традиционные соревнования по скоростному маневрированию в зимних условиях на первенство Гаража особого назначения (ГОН), обслуживающего первых лиц государства. Об этом господин Водянов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Кто именно пригласил депутата на мероприятие, он не уточнил. Отметим, что парламентарий является членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Соревнования проходили 23 февраля на автодроме Федеральной службы охраны в Подмосковье. Гонки были организованы впервые с 2020 года — в 2021–2022 годах они не проводились из-за пандемии COVID-19. В этом году участники соревновались только на отечественных автомобилях представительского класса Aurus.

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