Депутат Госдумы от Прикамья посетил соревнования водителей Гаража особого назначения

Депутат Госдумы РФ от Пермского края Роман Водянов посетил традиционные соревнования по скоростному маневрированию в зимних условиях на первенство Гаража особого назначения (ГОН), обслуживающего первых лиц государства. Об этом господин Водянов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Кто именно пригласил депутата на мероприятие, он не уточнил. Отметим, что парламентарий является членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Соревнования проходили 23 февраля на автодроме Федеральной службы охраны в Подмосковье. Гонки были организованы впервые с 2020 года — в 2021–2022 годах они не проводились из-за пандемии COVID-19. В этом году участники соревновались только на отечественных автомобилях представительского класса Aurus.