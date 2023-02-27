Глава МИД Венгрии назвал взрывы на «Северных потоках» терактом

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что взрывы на газопроводах «Северный поток» должны расцениваться как теракт. Он также подчеркнул важность подробного всестороннего расследования.

«Что бы ни произошло на газопроводе "Северный поток" — это, действительно, скандально. Потому что это, по сути, первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению - со стороны кого бы то ни было. И такое нападение в принципе должно рассматриваться как теракт»,— сказал господин Сийярто (цитата по «РИА Новости»)

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Повреждены три из четырех ниток трубопроводов. Расследование произошедшего инициировали в Дании и Швеции, поскольку инцидент произошел в их экономических зонах. Позднее к ним присоединилась Германия. Все стороны считают, что произошла диверсия. Президент России Владимир Путин назвал взрывы терактом и обвинил в них «англосаксов».

Милена Костерева