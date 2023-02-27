Трассу М-5 в Челябинской области временно закрыли для автобусов и грузовиков

В Челябинской области на участке федеральной трассы М5 временно ограничили движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовых автомобилей. Это связано с неблагоприятной погодой – сильными осадками и ограничением видимости, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ограничения введены на участке трассы М5 от границы с республикой Башкортостан (1548 км) до поворота на Чебаркуль (1796 км). Ориентировочно ограничения будут действовать до 12 часов. Водителей просят неукоснительно соблюдать правила и скоростной режим на трассах области.

По прогнозам регионального гидрометцентра. Сегодня днем в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, переходящий в дождь, порывы ветра до 23 метров в секунду и гололедные явления. Температура воздуха сегодня ожидается от -1 до +4 градусов Цельсия в среднем по региону.