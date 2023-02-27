СМЗ не получит инвестиций от «Росатома» до физической передачи акций структуре корпорации

Акциями ОАО «Соликамский магниевый завод» будет управлять горнорудный дивизион ГК «Росатом». Об этом гендиректор предприятия Руслам Димухамедов сообщил на встрече с представителями профсоюза завода, отметив, что текущий год будет для компании переходным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Физически они ещё не переданы, поэтому никаких инвестиций пока не будет. Мы будем поддерживать производственные фонды из имеющихся у нас источников. Предприятие само зарабатывает себе «на жизнь» – отгрузка продукции идёт каждый день.

По словам господина Димухамедова, он утвердил инвестиционную программу по ремонту зданий и сооружений на производственной площадке предприятия.

Соликамский магниевый завод — единственный в стране производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья. В мае 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об истребовании в собственность государства более 89% акций. В январе президент РФ подписал указ о передаче акций в ГК «Росатом»