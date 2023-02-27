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Коммерсантъ FM
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Американские СМИ отказываются от размещения комиксов про Дилберта из-за высказываний их автора

Ведущие американские СМИ, в частности, The Washington Post, издания The USA Today Network, The New York Times и The Los Angeles Times отказались от размещения комиксов про мультипликационного героя Дилберта. Причиной стали высказывания создателя персонажа комиксов художника Скотта Адамса о том, что чернокожие — это группа ненависти.

Скотт Адамс

Скотт Адамс

Фото: Fred Prouser/File Photo, Reuters

Скотт Адамс

Фото: Fred Prouser/File Photo, Reuters

«USA Today… прекратит публикацию Дилберта из-за недавних дискриминационных комментариев его создателя»,— говорится на сайте The USA Today.

СМИ приводят высказывание господина Адамса о том, что «если почти половина всех чернокожих имеют проблемы с белыми… это группа ненависти — и я не хочу иметь с ними ничего общего». Таким соображением художник поделился во время интервью на YouTube-канале Hotep Jesus.

Как утверждает Скотт Адамс, его слова были вырваны из контекста. Во время интервью он прокомментировал исследование, результаты которого показали, что около половины чернокожих американцев не согласны с утверждением «быть белым — это нормально».

В защиту художника выступил предприниматель Илон Маск, назвавший американские медиа расистскими.

Первая публикация комикса про Дилберта состоялась в 1989 году. В серии комиксов рассказывается об офисной жизни американских «белых воротничков». В 1999 году вышел анимационный сериал по мотивам комиксов Скотта Адамса.

Андрей Сапожников

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