Российский посол в ФРГ назвал поставки Германией Leopard 2 отказом от ответственности за преступления Третьего рейха

Как считает Сергей Нечаев, чрезвычайный и полномочный посол России в Германии, поставки ФРГ танков Leopard 2 Украине означают отказ германской стороны от ответственности перед российским народом за преступления Третьего рейха во время Второй мировой войны. По мнению дипломата, сейчас не принято вспоминать о благодарности немцев перед СССР за «германское единство».

«Поступь Берлина де-факто означает отказ Федеративной Республики от исторической ответственности перед нашим народом за ужасные и не имеющие срока давности преступления нацистов в Великой Отечественной войне. Сегодня не принято вспоминать, как благодарны были немцы нашему народу за освобождение Германии от национал-социализма, за примирение в послевоенный период и за германское единство, в котором наша страна также сыграла решающую роль»,— сказал Сергей Нечаев в интервью Russia Today.

Он также обвинил ФРГ в нарушении договора об окончательном урегулировании в отношении Германии и эскалации конфликта на Украине.

2 февраля президент России Владимир Путин, комментируя поставки танков Leopard, сказал, что «нам снова угрожают немецкими танками… на борту которых — кресты».