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Коммерсантъ FM
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Бастрыкин поручил расследовать инцидент со снятием флага России с флагштока в турецком отеле

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент, в ходе которого украинский футболист Алексей Дитятьев снял с флагштока в турецком отеле флаг России, а затем скомкал его и положил на землю. В СКР произошедшее расценили как факт возможного надругательства над государственным флагом (статья 329 УК РФ).

«Данные действия были сняты на видео, распространены в сети интернет. Футболист сопроводил этот ролик негативными комментариями в адрес России. Глава СКР поручил следователям ведомства расследовать данный факт, запросив необходимую информацию в министерстве иностранных дел России»,— говорится в пресс-релизе на сайте СКР.

В комментарии господина Дитятьева к видеозаписи говорится, что «совсем скоро ВСУ это сделают во всех оккупированных городах нашей страны. А пока начнем с Турции». Ролик опубликован в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).

В декабре 2022 года Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент с сожжением российского флага в Хельсинки. О возбуждении уголовных дел в отношении участников декабрьских событий впоследствии не сообщалось.

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