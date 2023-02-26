ХК «Сочи» переиграл «Куньлунь Ред Стар» в матче 68-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду взял верх над китайским «Куньлунем Ред Стар» в рамках 68-го тура КХЛ. В последней игре регулярного чемпионата сочинцы победили со счетом 5:3.

Счет в матче открыли сочинцы уже на 35-й секунде первого периода, когда отличился Артур Тянулин. Через две минуты Матвей Мичков удвоил преимущество «Сочи». На восьмой минуте гости отквитали одну шайбу, после точного броска канадского нападающего Колина Кэмпбелла. На 10-й минуте Артур Тянулин сумел забить третий гол для сочинцев.

На 20-й минуте Амир Гараев помог «леопардам» забросить четвертую шайбу в ворота «Куньлуня Ред Стар». На 36-й минуте Артур Тянулин оформил хет-трик. В самом начале третьего периода «Куньлунь Ред Стар» забросил две шайбы с разницей в минуту, усилиями Джека Родуолда и Томаша Юрчо. В итоге победа «Сочи» со счетом 5:3.

По итогам сезона 2022/23 «леопарды» набрали 32 очка и заняли 11-е место в Западной конференции КХЛ.

Евгений Леонтьев

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