Средняя аренда двухкомнатных квартир в Краснодаре снизилась на 8%

В Краснодаре средняя стоимость долгосрочной аренды двухкомнатной квартиры в феврале 2023 года составила 31,8 тыс. руб. Это на 2,2% меньше, чем в январе и на 8% – чем год назад, сообщает «Ъ» на основе данных «Циан.Аналитики».

Средняя аренда однокомнатных квартир в Краснодаре за месяц снизилась на 1,9%, а за год – выросла на 1% — до 20,8 тыс. руб. По средней стоимости аренды «однушек» кубанская столица занимает восьмое место среди крупнейших российских городов. Лидерами по этому показателю стали Москва (43,5 тыс. руб.), Санкт-Петербург (27,1 тыс. руб.) и Ростов-на-Дону (22 тыс. руб.).

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в феврале составила 21,2 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 30,5 тыс. руб. Относительно января эти показатели сократились на 0,4% и 1,2% соответственно.

Александр Орлов

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