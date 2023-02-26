На текстильном цехе в Верхней Пышме произошел пожар

В Верхней Пышме загорелось помещение текстильного цеха, сообщила пресс-служба МЧС по Свердловской области. Площадь пожара составила 200 кв. метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировались три человека. Пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 16:37. В 17:49 пожар был локализован, через 8 минут — ликвидирован. В устранении последствий пожара задействованы 13 единиц спецтехники, 41 спасатель.

Ранее свердловское управление МЧС сообщало о пожаре в четырехэтажном доме на улице Коммунистическая в Полевском, где загорелась одна из квартир. Самостоятельно из дома эвакуировались четыре человека, пожарные с помощью лестниц спасли еще шестерых. Пострадавших нет.

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Диана Сунагатуллина