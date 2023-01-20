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В Полевском произошел пожар в жилом доме, 10 человек эвакуированы

В четырехэтажном доме на улице Коммунистическая в Полевском произошел пожар в одной из квартир, сообщила пресс-служба МЧС по Свердловской области. Самостоятельно из дома эвакуировались четыре человека, пожарные с помощью лестниц спасли еще шестерых. Пострадавших нет.

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Фото: МЧС по Свердловской области

Фото: МЧС по Свердловской области

Фото: МЧС по Свердловской области

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Фото: МЧС по Свердловской области

Фото: МЧС по Свердловской области

Фото: МЧС по Свердловской области

На площади 24 кв. метров горели домашние вещи. Пожар ликвидировали в 13:55. В тушении были задействованы 10 спасателей и три единицы техники.

Ранее в Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли два человека. Тела были найдены спасателями при разборе сгоревших конструкций. Огонь удалось потушить менее чем за час. Площадь пожара достигала 70 кв. м.

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Диана Сунагатуллина

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