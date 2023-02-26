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Коммерсантъ FM
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Число погибших мигрантов у берегов Италии увеличилось до 43

У берегов Кротоне в итальянском регионе Калабрия обнаружено 43 тела погибших в результате крушения лодки. Об этом сообщают Corriere della Sera и Il Messaggero со ссылкой на данные полиции.

Среди погибших — один новорожденный ребенок. Еще 80 человек спасены, 70 пропали без вести. На лодке находилось около 250 человек.

Поиски тел продолжаются. Как сообщают итальянским СМИ в полиции, ожидается, что жертв окажется больше.

На рыбацкой лодке находились нелегальные мигранты из Ирана, Афганистана и Пакистана. Лодка вышла из Турции. В ходе плавания она прибилась к скалам и разбилась надвое из-за волн. Предполагаемый район трагедии патрулирует вертолет береговой охраны Италии.

Лусине Баласян

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