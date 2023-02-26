Матч сборных России и Ирана пройдет 23 марта в Тегеране

Российский футбольный союз (РФС) и Федерация футбола Ирана согласовали дату товарищеского матча сборных команд: игра пройдет 23 марта в Тегеране. Сейчас стороны завершают подготовку всех необходимых документов для деталей встречи.

«Игра планируется 23 марта в Тегеране. В настоящий момент стороны завершают подготовку и согласование всех необходимых документов и деталей встречи»,— сообщили ТАСС в пресс-службе РФС.

Как сообщили «РИА Новости» в РФС, с федерацией футбола Ирана также подписали меморандум о сотрудничестве.

В марте Международная федерация футбола (FIFA) отстранила российскую сборную от международных соревнований. Российская команда также не была допущена к стыковым матчам ЧМ-2022.

Лусине Баласян