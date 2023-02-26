Свердловский «Автомобилист» завершил регулярный чемпионат победой над «Сибирью» 0:2

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в Новосибирске одержал победу над местной «Сибирью». Встреча завершилась со счетом 0:2 (0:0; 0:0; 0:2).

Первые два периода, как и половина третьего прошли без забитых голов. Лишь за семь минут до конца матча капитан «Автомобилиста» Сергей Широков забросил шайбу в ворота «Сибири» и вывел свою команду вперед. В конце встречи гости остались в меньшинстве, хозяева сменили вратаря на шестого полевого игрока, но это не помогло им сравнять счет — Данил Романцев забил гол в пустые ворота.

Эта победа позволила «Автомобилисту» подняться с шестого на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Всего с начала сезона команда заработала 83 очка.

26 февраля завершаются матчи регулярного чемпионата КХЛ, после чего будут определены пары на плей-офф. Пока «Автомобилист» занимает шаткое положение и может по итогу дня либо остаться на четвертом месте, либо упасть ниже. Это будет зависеть от исхода матча «Металлурга» (82 очка) и «Салавата Юлаева» (84), который начался в 17:00 (по Екатеринбургу). «Металлург» в случае победы может сместить екатеринбуржцев на пятую строчку.

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