Сын пациентки избил двух фельдшеров саратовской скорой помощи

В Саратове совершено новое нападение на работников скорой помощи.

По информации министра здравоохранения региона Олега Костина, в 14.38. фельдшерская бригада Саратовской областной станции скорой помощи – два фельдшера и водитель - прибыла на ул. Тульскую по вызову к женщине.

По прибытию к пациентке фельдшеров начал избивать ее сын. Старший врач станции вызвал на место происшествия полицейских и направил еще одну бригаду медиков.

У фельдшеров диагностированы закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение мозга, у одной из них – ушиб мягких тканей лица.

Обе в состоянии средней степени тяжести доставлены в областную больницу.

В ГУ МВД по Саратовской области начали проверку произошедшего. По данным полиции, бригаду скорой помощи вызвали на улицу Тульская, 37 для оказания помощи женщине. По прибытию на адрес, сын пациентки 1985 года рождения нанес медработникам телесные повреждения. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка. Гражданин доставлен в отдел полиции Заводского района Саратова», - отметили в ГУ МВД по региону.

Марина Ковалева